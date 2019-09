Geldboete van 1.600 euro voor bestuurder die zonder lichten rijdt Koen Baten

03 september 2019

12u29 0 Hamme Farid Z. moest zich vanochtend voor de rechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij door de politie aan de kant werd gezet omdat hij met gedoofde lichten reed. De man was bovendien licht geïntoxiceerd en had twee Duvels gedronken.

De feiten speelden zich af in Hamme. Hij was met zijn familie naar Moerzeke geweest om te gaan wandelen. Op de terugweg naar huis wilde hij zijn dochter vaarwel zeggen door te flikkeren met zijn lichten. Even verderop reed de politie achter hem aan om hem langs de kant te zetten. De beklaagde had dit overigens niet meteen door dat de politie hem tot stand wilde brengen. “Vermoedelijk heb ik toen aan mijn lichten gedraaid waardoor ik ze uitgezet heb", aldus Z. “Het was zeker niet bewust gedaan. Ik erken dat ik iets gedronken had en dat ik de politie niet gezien had", klinkt het.

Politierechter Peter D'hondt legde de man een geldboete op van 1.600 euro en 30 dagen rijverbod.