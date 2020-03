Geldboete en rijverbod voor dronken studente die ongeval veroorzaakt Koen Baten

13 maart 2020

17u28 2 Hamme C.V. moest zich vrijdagochtend verantwoorden voor de rechtbank van Dendermonde nadat ze op 24 maart vorig jaar een ongeval veroorzaakte in Hamme. Ze was die avond naar een fuif geweest met haar fiets, maar kroop daarna toch nog dronken achter het stuur om een vriend te vervoeren.

De vrouw was die avond naar een fuif geweest met haar fiets. Toen een vriend haar opbelde om te vragen of ze hem kon vervoeren naar een ziek familielid ging ze hier op in en kroop ze achter het stuur van haar wagen. Ze veroorzaakte echter een ongeval. Daaruit bleek dat ze 2,3 promille in haar bloed had en dat ze niet meer over een rechte lijn kon lopen. Ze was enorm onder de indruk en bood haar excuses aan voor het ongeval dat ze veroorzaakte. De politierechter legde haar een boete op van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en 30 dagen rijverbod.