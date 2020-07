Gehaktbal met vergif aangetroffen langs N41 in Hamme Koen Baten

15 juli 2020

17u58 0 Hamme Op de N41 in Hamme heeft een wandelaarster met haar hond deze middag een vergiftigde gehaktbol aangetroffen in de graskant. Het dier was al aan het eten van het gehakt, maar heeft het gelukkig overleefd. De politie waarschuwt hondenbaasjes om waakzaam te zijn.

Het was vanmiddag rond 16.00 uur dat de gehaktbal aangetroffen werd door een vrouw die er met haar hond aan het wandelen was. In het vlees zat ook vergif gestopt. De gehaktbal werd aangetroffen aan het kruispunt met de N41 en de Noordstraat.

De politie is ook op de hoogte van de feiten en raadt aan om voorzichtig te zijn in de buurt. De hond heeft het gelukkig overleefd.