Geen kermis en vuurwerk begin augustus, over jaarmarkt in september wordt later nog beslist Koen Baten

23 juli 2020

15u28 0 Hamme Het gemeentebestuur in Hamme heeft vandaag beslist om de kermis en het bijhorende vuurwerk begin augustus niet te laten doorgaan. Ze neemt deze ingrijpende beslissing om de veiligheid voor hun bewoners te garanderen en de verspreiding van het virus in te dijken.

De beslissing over de afschaffing mag geen grote verrassing zijn. Het coronavirus kent de laatste dagen opnieuw een stevige opmars en daarom neemt de gemeente nog enkele bijkomende maatregelen. “Gezien de huidige situatie en de scherpe veiligheidsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de organisatie van evenementen hebben wij beslist om de kermis af te gelasten", klinkt het.

De beslissing kwam er na advies van de veiligheidscel in Hamme. “Het gaat dan zowel om de kermis en het vuurwerk dat er bij hoort", klinkt het. “Over de organisatie van de kermis en de jaarmarkten die in september plaatsvinden hebben we op dit moment nog geen beslissing genomen. Dat zal op een later tijdstip gebeuren, in samenspraak met de comités en de verenigingen", klinkt het.