Geen familiafeesten omwille van corona, maar loopwedstrijden kunnen wel doorgaan Koen Baten

26 september 2020

15u31 0 Hamme Er is goed nieuws voor de sportievelingen in en rond Hamme. De familiafeesten kunnen dit jaar dan wel niet doorgaan omwille van het virus dat de wereld rond gaat, maar de loopwedstrijden kunnen gelukkig wel coronaproof doorgaan. “We zijn blij dat we deze gelegenheid toch kunnen laten doorgaan", zegt Koen Mettepenningen.

Natuurlijk is het organiseren van de loopwedstrijd wel verbonden aan enkele voorwaarden om alles veilig te laten verlopen. Inschrijven kan alleen online en op voorhand via de website. “We zijn blij dat de gemeente ons groen licht heeft gegeven en dat we dit mogen organiseren", klinkt het.

Douchen en de kleedkamers gebruiken is op de dag van de loopwedstrijd niet mogelijk, maar er is wel een coronaproof café voorzien en een frituur om te genieten van een frisse pint of een goede snack. De loopwedstrijd gaat door op 4 oktober over verschillende afstanden tot en met een halve marathon. “We kijken er nu al naar uit en hebben er zin in", klinkt het.