Geen carnaval door de straten van Hamme, maar bewoners vieren massaal in eigen tuin Koen Baten

22 maart 2020

14u58 11 Hamme Carnaval Hamme mag dan wel afgelast zijn door het coronavirus, toch laten de inwoners zich deze zondag niet kennen en vieren ze gewoon carnaval van uit hun tuin of hun zetel.

Ook het gezin van Marlies Verstraeten en Tom De Smedt leefden zich uit vanmiddag in de tuin in de Loystraat in Hamme. De kinderen en de ouders waren verkleed en deden met een stokpaardje een parcours in hun tuin. Later riepen ze in het filmpje de naam van Ananas, de prinses die vandaag helaas niet mocht buitenkomen. “Het was de enige optie om toch nog een beetje carnaval te vieren", klinkt het. “Anders hebben we niets en dat zou toch jammer zijn.”

Ook in Hamme zijn er heel wat DJ’s die vanmiddag online streamen en leuke carnavalsliedjes maken. Thom Nelis lanceerde gisteren een oproep naar de DJ’s om dit te doen, en dit voorbeeld werd massaal gevolgd. Ook de prinses zelf is live gegaan om toch nog een beetje carnaval te kunnen vieren.