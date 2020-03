Geen bezoek toegelaten? Dan zingt verzorgend personeel Meulenbroek zélf maar voor jarige bewoonsters Koen Baten

23 maart 2020

16u56 0 Hamme In het woonzorgcentrum Meulenbroek in Hamme heeft het verplegend personeel vandaag een video gemaakt waarin ze aan het zingen zijn voor een jarige bewoonster.

Zoals algemeen geweten is er op dit moment geen bezoek mogelijk in het woonzorgcentrum in Hamme. Er wordt wel alles aan gedaan om de bewoners een zo leuk mogelijke tijd te bezorgen. Vandaag werd er onder meer gezongen voor bewoonsters Céline en Myriam. Beiden waren ze erg onder de indruk van de verjaardagswensen en genoten ze zichtbaar van de aandacht die het personeel hen gaf.

Meer over Hamme

samenleving

ouderen

mensen

Céline

Myriam

Meulenbroek