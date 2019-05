Gebouwen Lokale economie en milieudienst worden omgevormd tot fietsenstalling Koen Baten

21 mei 2019

14u17 0 Hamme De gemeente Hamme maakte van de gebouwen van de Lokale economie en de milieudienst een fietsenstalling. De stalling moet vooral dienst doen voor het gemeente- en OCMW-personeel en fietsverhuur voor de VVV in Hamme. “In totaal hebben we plaats voor iets meer dan 70 fietsen", zegt schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V).

Het punt om van het gebouw aan de Peperstraat een fietsenstalling te maken zal woensdag voorgelegd worden op de gemeenteraad in Hamme. Er zal plaats zijn 68 gewone fietsen, zes tandems en drie plaatsen worden gereserveerd voor buitenmaatse fietsen. “Daar bovenop maken we ook nog een overdekte fietsenstalling met dertien plaatsen, die open zal staan voor het publiek. De andere plaatsen zijn vooral voorbestemd voor personeel", zegt Mettepenningen.

De kost voor de fietsenstalling wordt geraamd op 215.000 euro. Dit is voorzien in het investeringsbudget van 2019. Wanneer de werken exact zullen starten, is nog niet duidelijk.