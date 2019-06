Garageverkoop kan rekenen op 340 deelnemers Koen Baten

15 juni 2019



De vijfde editie van de garageverkoop in Hamme op 23 juni 2019 kan rekenen op heel wat deelnemers, sinds vorige week zijn de inschrijven afgesloten. Voor het vijfde jaar op rij zijn er heel wat deelnemers die die dag hun garage of oprit vrijgeven voor het verkopen van enkele spullen. “We kunnen rekenen op 340 deelnemers", zegt Mia Roels van de organisatie. “Dit is een geweldig aantal en wij zijn blij dat we elk jaar zoveel succes mogen hebben", klinkt het.

De verkoop gaat door van 09.00 uur ‘s morgens tot 16.00 uur in de namiddag.