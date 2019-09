Garagehouder fors uitgebreid op industrieterrein in Hamme Koen Baten

09 september 2019

17u12 16 Hamme Garagehouder Peter Barnes heeft op het industrieterrein Zonneke in Hamme een forse uitbreiding van zijn zaak kunnen realiseren. Met de nieuwe garage kan hij meerdere auto’s per keer in de garage plaatsen. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby waar ik mijn beroep van heb gemaakt”, aldus Peter.

Sinds 2012 had Peter een eigen kleine garage in Moerzeke. De laatste jaren werd deze echter te klein en kon hij de vraag nog moeilijk volgen. Hij startte een nieuwe zaak op, samen met zijn broer, en zocht naar een geschikte locatie. Deze vond hij uiteindelijk op het Zonneke in Hamme. “De locatie hier is veel groter, waardoor het thuis weer wat mogelijk is om te ademen”, lacht Peter. “Hier kan ik een veel betere service aanbieden en verder uitbreiden naar de toekomst toe.”

De garagehouder denkt er ook aan om personeel in dienst te nemen. “Op piekmomenten is het soms al bijzonder moeilijk om alles nog bol te werken. In de toekomst wil ik ook nog verder uitbreiden en ook de takeldienst die ik nu al heb wil ik nog verder ontwikkelen”, klinkt het. Ook voor de takeldienst heeft hij naar de toekomst gekeken. Achteraan is een groter terrein voor een pak meer auto’s op te slaan. “Ik ben blij met deze nieuwe locatie en hoop rustig verder te kunnen groeien”, klinkt het.