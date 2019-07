Frank Van Erum organiseert eerste festival in zijn Rotahoeve Koen Baten

12 juli 2019

13u52 4 Hamme Frank Van Erum, bekend van onder meer de soapserie Thuis, startte vorig jaar zijn eigen project op in Hamme met de Rotahoeve. Daar worden verschillende optredens gegeven. Dit jaar organiseert hij er voor het eerst zijn eigen Rotafestival met heel wat ronkende namen.

Het festival gaat door op 25 augustus in zijn eigen binnentuin in de Broekstraat in Hamme. Met Luc Steeno, Mattias Lens en Loes Van den Heuvel kan hij rekenen op heel wat grote namen. Het festival wordt afgetrapt om 17 uur met een barbecue. Daarna is er het festival. Om 20 uur treed Frank Van Erum daar zelf op, samen met Luc Steeno. Het festival wordt afgesloten door DJ Eurnie, bekend van the Magical Flying Thunderbirds. Wie er vanaf het begin wil bij zijn tot in de vroege uren betaalt 8 euro voor een ticket. Wie ook de barbecue wil meepakken betaalt 12 euro extra. Voor tapas met een glas cava vanaf 18.30 uur betaal je 25 euro voor een ticket.

Tickets via www.rotahoeve.be.