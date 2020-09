François Van den Broeck vervangt Kim Peelman als gemeenteraadslid Koen Baten

11 september 2020

13u27 0 Hamme Kim Peelman (N-VA) zal niet meer zetelen als gemeenteraadslid in Hamme. De vrouw besliste zelf om haar ontslag te geven omdat ze het mandaat niet meer kan combineren met haar werk. Daarom gooide ze de handdoek in de ring.

Omdat het gemeenteraadslid besliste om er mee te stoppen nam de eerste opvolger haar plaats in. François Van den Broeck legde deze week de eed af tijdens de gemeenteraad en zal dus opnieuw zetelen in de gemeenteraad. Hij zat al eerder in de gemeenteraad in het verleden, toen nog in de oppositie voor N-VA.