FOTO en VIDEO. 12.500 aanwezigen genieten van ‘klein tomorrowland’ in Hamme Organisator Jurgen Mettepenningen denkt na over een uitbreiding van het festivalterrein. Koen Baten

07 juli 2019

10u37 0 Hamme De zesde editie van Fantasia festival was opnieuw een schot in de roos. Met het festival volledig uitverkocht zat de sfeer er goed in en was er heel wat enthousiasme op het terrein aanwezig. Met grote namen zoals Gers Pardoel, Regi en Ummet Ozcan vulde de mainstage zich met heel wat feestvierders. “Dit is een beetje tomorrowland in het klein", klinkt het.

Met bijna 40 artiesten en drie stages over het hele festivalterrein verspreid was er een ruime mix aan muzieksoorten voor alle aanwezigen. Het eerste grote feestje kwam er met Gers Pardoel op de Mainstage om 18.00 uur. Heel wat volk was aanwezig om zijn optreden mee te volgen en hij kreeg het publiek zeker op hand. Op het einde sloot hij af met een nieuwe song en werd ook de clip voor een deel opgenomen op Fantasia festival, iets wat de fans zeker konden waarderen.

Heel wat festivalgangers kwamen niet voor het eerst naar Fantasia festival en spreken zich heel positief uit. Zo ook Hammenaar Godfrey Koppen (40), misschien wel de meest opvallende figuur van heel het festival. Met een speciaal kostuum en honderden festivalbandjes aan. “Ik ben dol op festivals, ik ga naar alle festivals in België en hou de bandjes allemaal bij. Op Fantasia festival was ik er bij van de allereerste editie”, klinkt het. “Ik heb het festival echt zien groeien en alleen maar beter worden. De sfeer is hier fantastisch, iedereen is blij, en dat is het belangrijkste.” Fantasia groeide op zes jaar uit tot een festival van 4.000 naar 12.500 aanwezigen. “Dit is voor mij echt het kleine Tomorrowland", zegt Godfrey. “Het is een fantastische organisatie en ik kom hier zeker volgend jaar terug”, klinkt het.

Ook de andere podia konden op heel wat volk en ambiance rekenen. “Er is hier voor iedereen wat wils en de mogelijkheid om je uit te leven, en dat maakt het net zo leuk om hier te zijn”, klinkt het. Ook de temperaturen waren fantastisch om een leuke editie te beleven, de korte regen later op de avond hield de festivalgangers zeker niet tegen.

Jurgen Mettepenningen, de organisator van het festival, denkt er sterk over na om volgend jaar misschien nog meer uit te breiden. “Die mogelijkheid hebben we zeker om dit te doen", zegt Mettepenningen. “Uiteraard moeten we hierover ook spreken met de gemeente, maar ik denk dat we volgend jaar wel kunnen mikken op 15.000 bezoekers en misschien een extra podium plaatsen", klinkt het. De organisatie kan tevreden terugblikken op deze editie.