Folkrockband uit Kastel zoekt figuranten voor videoclip met acteur Dominique van Malder Koen Baten

06 februari 2020

15u09 0 Hamme Kastelse folkrockband ‘Filthy Horse’ zal dit jaar een videoclip opnemen van een nieuwe single. Voor deze videoclip wordt er samengewerkt met Dominique Van Malder, bekend van ‘De Twaalf’ en ‘Radio Gaga’. De band kijkt er nu al erg naar uit.

Het zijn bijzonder drukke tijden voor Filthy Horse. In 2019 brachten zij een de cd ‘War & Beer’ uit. “De rest van het jaar hebben we zeker niet stil gezeten. We gaven maar liefst 21 optredens dat jaar”, zegt frontman Francis Van den Broeck.

“Intussen hebben we enkele nieuwe nummers en willen we ook een clip opnemen”, klinkt het. De band koos een nummer uit dat als single zal uitgebracht worden met bijhorende clip. “We plannen de opnames hiervoor begin maart.” In de videoclip zal ook een bekend persoon zitten. “Niemand minder dan Dominique Van Malder zal er de hoofdrol in vertolken, wat fantastisch is.” Ook Andy Van Kerschaver die in ‘Familie’ meespeelt, krijgt een gastrol.

“We gaan de clip zowel binnen als buiten opnemen", zegt Francis. “Binnen vinden de opnames plaats in zaal Rico’s in Hamme. We zoeken hiervoor ook nog altijd figuranten die willen meespelen", klinkt het. Wie graag mee wil figureren kan zich inschrijven via de website of de Facebookpagina van de band.