Financiële inkomsten Hamme blijven stijgen dankzij nieuwe bewoners en handelaars die zich vestigen in gemeente Koen Baten

25 november 2019

11u49 0 Hamme Het gemeentebestuur van Hamme kan voor het derde jaar op rij positieve cijfers naar buiten brengen over de financiële toestand van de gemeente. De inkomsten van de personenbelastingen zijn opnieuw gestegen naar meer dan 800.000 euro. Dit komt door het nieuwe aantal bewoners en de handelaars die steeds meer de weg vinden naar de gemeente. “De stijging is nog meer dan afgelopen jaren, wat aantoont dat onze gemeente bloeit", zegt schepen van financiën Luk De Mey.

Het gemeentebestuur is bijzonder tevreden met de financiële cijfers die ze voor het derde jaar op rij kan voorleggen en die stijgen. Er zal zelf een budgetwijziging doorgevoerd worden die extra positief is voor de gemeente. De ontvangsten van de opcentiemen voor de personenbelasting per inwoner zijn immers gestegen naar 882.952 euro. “Het is voor de derde keer op rij dat we hier een stijging mogen waarnemen. Jaarlijks stijgt het met minstens drie procent en dat is ook dit jaar niet anders", aldus De Mey.

De stijging van de ontvangsten komt er natuurlijk niet toevallig. “Wij hebben hard geïnvesteerd de laatste jaren om meer mensen aan te trekken en te investeren in nieuwe zaken die onze gemeente ten goede komen. Met de nieuwe coalitie zetten we hier verder op in, met succes, want het is nog meer gestegen en daar mogen we toch wel trots op zijn”, klinkt het.

Ook voor de opbrengsten van het openluchtzwembad kan de gemeente voor het eerst positieve cijfers voorleggen. “Niet voor het verwarmen van het zwembad en het water zelf, dat kost ons wel wat geld, maar het loont op andere vlakken en trekt heel wat volk", aldus De Mey. Positieve cijfers zijn er wel voor de opbrengst van de cafetaria en de toegangsgelden voor het zwembad. “Het was een heel goede zomer, wat natuurlijk een rol speelt in de opbrengsten. Het is wel de allereerste keer dat we positieve cijfers hebben, en dat is zeker een opsteker." De cafetaria bracht dit jaar 8.575 euro op, de toegangsgelden voor het zwembad leverden 22.215 euro op.

Enkele jaren geleden was de toestand voor Hamme minder rooskleurig. De handelaars in het centrum gingen er weg, maar intussen bloeit ook dit weer. “Daarnaast worden er ook nieuwe woningen gebouwd en komen er een pak nieuwe mensen naar Hamme. Vandaag kunnen we zeggen dat de financiën van de gemeente niet meer arm zijn”, zegt de schepen.

De gemeente hoopt natuurlijk ook de komende jaren verder te blijven groeien. Het is niet alleen de bedoeling om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren, maar ook van de inwoners. “We willen in de toekomst ook met een armoedeplan komen om de armoede in onze gemeente aan te pakken. Wij zijn hier zeker niet blind voor en willen ons hier voor inzetten, maar we kijken positief naar de toekomst.”