Fietsersbond pleit voor fietstunnel onder N446: “Gevaarlijke oversteek wegwerken” Yannick De Spiegeleir

25 februari 2020

18u34 0 Hamme De fietsersbond afdeling Hamme-Waasmunster is niet onverdeeld gelukkig met de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de heraanleg van de N446. “We ijveren onder meer voor een fietstunnel ter hoogte van de Sint-Franciscusstraat in Waasmunster en een veilige oversteekplaats aan de Rodendries op de grens van Hamme en Waasmunster”, zegt Christophe Fierens.

In het voorjaar van 2020 gaat de langverwachte heraanleg van de N446 in Waasmunster, Hamme en Dendermonde van start. De 3 gemeentes, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer investeren samen in 7,5 km nieuwe gewestweg. Bij de voorstelling van de plannen op een infomarkt in Hamme gaf het Agentschap Wegen en Verkeer zelf aan dat ze een grote prioriteit wil maken van de veiligheid voor de zwakke weggebruiker. Zo komen er over het hele traject afgescheiden fietspaden.

Toch vindt de Fietsersbond afdeling Hamme – Waasmunster dat het plan op bepaalde locaties nog onvoldoende rekening houdt met de fietsers. “Wij pleiten voor het aanleggen van een tunnel onder de N446 aan de Franciscusstraat zodat onder meer de schoolgaande jeugd veilig kan oversteken in Waasmunster. Omdat de gewestweg op die locatie een helling maakt, lijkt het ons ook dat de kosten zullen meevallen”, stelt Fierens.

Ook waar de Rodendries (Sint-Anna) en de N446 samenkomen op de grens tussen Hamme en Waasmunster is er volgens de Fietsersbond nood aan een aanpassing van de voorliggende plannen. Net op die plek voltrok zich vier jaar geleden een dodelijk ongeval toen een fietser werd gegrepen door een vrachtwagen toen hij de gewestweg overstak. “Een duidelijke oversteekplaats zou de situatie veiliger kunnen maken”, aldus Fierens.

Het gemeentebestuur van Waasmunster schaarde zich eerder al achter het idee om een fietstunnel aan te leggen onder de N446 op de Abdij van Roosenberglaan. “Ook hebben wij al meermaals een alternatief voorstel gedaan waarbij de inrit van de Sint-Franciscusstraat behouden blijft via de N446 om zo de dubbele rij-inrichting in de Hoogstraat naar het centrum te vermijden”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens.

Ook schepen van Mobiliteit Koen Mettepenningen (CD&V) bevestigt dat het gemeentebestuur van Hamme aandringt op een oplossing voor de gevaarlijke oversteek aan de Rodendries. “We hebben net als de fietsersbond deze kwestie aangekaart bij het Agentschap Wegen en Verkeer tijdens de infomarkt en de mensen van AWV die daar aanwezig waren, hebben daar positief op gereageerd en gezegd dat ze dit grondig gingen bekijken.”

De voorbereidende nutswerken aan de N446 starten op 20 april. In het najaar starten de meer ingrijpende weg- en rioleringswerken. Meer info via www.wegenenverkeer.be/hamme of www.wegenverkeer.be/waasmunster.