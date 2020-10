Fietsbieb in Hamme nu ook van start gegaan in Wuitensgemeente Koen Baten

10 oktober 2020

11u32 0 Hamme Het lokaal bestuur in Hamme heeft samen met beweging.net een fietsbieb opgestart in de gemeente. Heel wat andere steden en gemeente doen dit ook al, en ook Hamme springt nu op deze kar. De bieb werd geplaatst aan het SOC 't Verhoog in Hamme en werkt met tal van vrijwilligers die tweedehands fietsen zullen ontlenen. Vandaag werden de eerste fietsen er al meteen ontleend.

“We zien vaak dat fietsen die te klein geworden zijn voor de kinderen achtergelaten worden in een garage of op zolder", zegt Tom Van Lierde van beweging.net. “Met de fietsbieb kunnen we hier iets aan doen en krijgen deze fietsen een tweede leven", klinkt het.

De bieb bevindt zich aan SOC ‘t Verhoog waar je dus nu elke tweede zaterdag van de maand terecht kan om een fiets te huren, dit kan al voor 20 euro per jaar. “We bieden hier nu niet meer alleen maaltijden aan voor kansarmen maar zorgen er ook voor dat de jeugd meer kan fietsen. Het feit dat we hier volop inzetten op het hergebruik van fietsen is iets waar we ons als gemeentebestuur volledig kunnen in vinden", zegt Ann Verschelden.

Tussen 10 en 12 uur kan je dus elke tweede zaterdag terecht in de Hoogstraat nummer 20 in Hamme. De uitleenmomenten zijn dan voorzien. De fietsen zullen afgesteld worden op maat en voor herstellingen wordt er samengewerkt met een sociale partner. Hamme gelooft in het systeem en zal ook mogelijks op de scholen nog campagne voeren hiervoor. Wie meer info wil kan terecht op www.fietsbieb.be