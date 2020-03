Federale regering schort recreatieve evenementen op tot 3 april: Geen carnaval in Hamme Koen Baten

12 maart 2020

23u14 131 Hamme De maatregelen van de federale regering slaan in als een bom. In hun persconferentie vertelden ze daarnet dat er geen recreatieve evenementen meer mogen plaatsvinden in België. Ook carnaval in Hamme zal hierdoor niet doorgaan op de geplande datum.

Bij de inwoners van Hamme was er nog hoop dat carnaval alsnog zou doorgaan, maar de maatregelen van de federale regering hebben er zopas anders over beslist. Of er nog een nieuwe datum komt voor carnaval is op dit moment nog niet duidelijk.