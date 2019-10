Farys komt met oplossing voor bruin water in Kastel: Leidingen worden gespoeld Koen Baten

18 oktober 2019

18u27 5 Hamme De gemeente en watermaatschappij Farys hebben de laatste weken meerdere keren samen gezeten om een oplossing te zoeken voor het bruin water in Kastel. De bewoners krijgen er al een hele tijd te maken met bruin water dat uit de kraan komt. Het probleem sleept nu ook al maanden aan en raakt niet opgelost. Maar Farys zal nu de leidingen spoelen in de nacht van 3 op 4 december.

“Met de gemeente hebben we lang aangedrongen op een oplossing", zegt schepen van openbare werken Koen Mettepenningen ( CD&V). “Vandaag is er die oplossing eindelijk. De waterleiding die Moerzeke en Kastel verbindt zal via een gespecialiseerde methode en een speciale firma gespoeld worden", klinkt het. Deze werken zullen ‘s nachts gebeuren, zodat de bewoners hier weinig hinder van ondervinden.

“We doen de werken bewust ‘s nachts, want uiteraard zal er op dat moment geen water beschikbaar zijn bij de mensen thuis", klinkt het. Watermaatschappij Farys zal ook nog ten gepaste tijde informeren naar de betrokken bewoners wat er nu net gaat gebeuren. “Het gaat hier om een eerste spoeling. Nadien zullen we kijken of hiermee het probleem opgelost is, wanneer dit niet het geval is komt er een tweede spoeling", zegt Mettepenningen.

Volgens Farys zou het met 1 of maximum 2 spoelingen opgelost moeten zijn en mag er geen bruin water meer zijn in de leidingen nadien. Mocht dit toch nog het geval zijn, dan dringt een volledige herstelling van de waterleiding zich op. “We hopen dat het natuurlijk niet nodig is en dat we met de spoelingen alles kunnen aanpakken. Wij zijn alleszins tevreden met de constructieve samenwerking die we hebben afgesloten", besluit Mettepenningen.