Fanclub Greg Van Avermaet plaatst geen fandorp tijdens Ronde Van Vlaanderen (als die doorgaat) Koen Baten

13 maart 2020

16u28 14 Hamme De fanclub van Greg Van Avermaet zal geen tent en groot scherm plaatsen op Zogge dit jaar. Deze beslissing hebben ze vandaag al genomen naar aanleiding van het coronavirus en de strenge maatregelen die al zeker van kracht zijn tot 3 april. “We hebben te weinig zekerheid over de Ronde Van Vlaanderen, daarom leek het ons beter om nu al te beslissen ons evenement niet te laten doorgaan”, zegt Tania De Mey.

De vrouw is er het hart van in dat ze nu al de beslissing hebben genomen of alles af te zeggen. “Het is bijzonder jammer, maar wij kunnen niet langer wachten. We weten pas twee dagen voor de start van de ronde of alles wel effectief doorgaat, en dat risico vinden we te groot”, klinkt het. Ook de renner zelf werd al op de hoogte gebracht van de beslissing. “Het is natuurlijk een vervelende beslissing, maar het lijkt ons de beste om te nemen. Naar organisatie toe en naar veiligheid en de gezondheid van de mensen”, aldus Tania.

In 2021 komt het fandorp er alleszins wel al zeker terug. “Dan staan we er dubbel en dik en wordt het feest ook twee keer zo groot”, lacht ze. “Misschien is de honger bij Greg Van Avermaet dan ook wel dubbel zo groot om de Ronde te winnen”, klinkt het.