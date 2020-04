Fan van koningshuis koopt meteen heel lot met nieuwe postzegels voor zestigste verjaardag koning Filip Koen Baten

15 april 2020

13u04 1 Hamme Willy Van Den Branden, fan van het eerste uur in alles wat met het koningshuis te maken heeft, heeft een nieuw item om aan zijn collectie toe te voegen. Hij kocht meteen tien postzegels van koning Filip voor zijn zestigste verjaardag en liet deze meteen afstempelen.

Al jaar en dag is Willy fan van het koningshuis, en dat zal hij blijven tot het einde van zijn dagen. Koning Filip wordt vandaag 60 jaar, en daarvoor werden speciaal postzegels uitgebracht met zijn afbeelding op. “Deze moest ik meteen hebben om aan mijn collectie toe te voegen”, vertelt Willy.

“Zo een unieke postzegels konden niet in mijn verzameling ontbreken”, klinkt het. Hij liet de postzegels ook meteen afstempelen in het postkantoor. Op het papier van de postzegels staan ook oude foto’s van Filip uit onder meer zijn kindertijd. “Ik ben erg blij dat ik deze kaart in handen heb”, aldus Willy. Normaal gezien wou de koningshuis-fan ook een cadeau maken voor de koning en hem gelukwensen, maar door het coronavirus is dit niet mogelijk.