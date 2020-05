Familie overleden bewoonster Andrea neemt advocaat onder de arm tegen rusthuis Heymeulen: “Haar spullen zomaar in vuilniszakken in berghok gegooid” Koen Baten

19 mei 2020

13u13 0 Buggenhout/Hamme Een familie uit Hamme heeft een advocaat onder de arm genomen om een schadevergoeding te eisen van woonzorgcentrum Heymeulen in Opstal, na het overlijden van hun grootmoeder Andrea (84). Zij was één van de vele bewoners in het rusthuis die besmet raakten met het coronavirus. “Nog geen 12 uur na haar dood was haar kamer leeggehaald en waren haar spullen in vuilniszakken en dozen gestoken en in een berghok gegooid”, zegt kleindochter Dorien Verbeke.

Oma Andrea overleed op 27 april. Ze verbleef op dat ogenblik al sinds oktober 2018 in woonzorgcentrum Heymeulen, aan de Molenstraat in Opstal. Toen kleindochter Dorien een dag later oma’s trouwboekje wilde oppikken voor de begrafenisondernemer en van die gelegenheid gebruik wilde maken om nog eens afscheid te nemen van haar grootmoeder in de kamer waar ze gewoond had, viel ze van de ene verbazing in de andere. “Bij aankomst aan het rusthuis werden we direct meegenomen, om naar de kamer van oma te gaan dachten we. Maar eigenlijk gingen we richting berghok”, vertelt Dorien. “Daar lagen al haar spullen in dozen en vuilniszakken bij elkaar gegooid. Bloemen lagen bij kledij, vazen gebroken in de doos.”

Ook een koekoeksklok, waar de familie veel emotionele waarde aan hechtte, liep schade op. “Die was blijkbaar nogal bruut van de muur verwijderd”, schetst Dorien. “Enkele onderdelen braken af en er is ook schade op het hout te zien.”

Schadevergoeding eisen

Dorien en haar familie zijn niet alleen erg teleurgesteld en verontwaardigd, maar ook enorm kwaad over de gang van zaken in het rusthuis na het overlijden van Andrea. “Zonder ons ook maar iets te vragen, was meteen alles zomaar verwijderd uit de kamer”, klinkt het. “Toen ik om meer uitleg vroeg over de situatie, werd ik bovendien allerminst vriendelijk behandeld. Dit is toch absoluut geen manier van met een overlijden om te gaan. Nu zijn de laatste herinneringen aan onze oma vernield.”

De familie wil het er niet bij laten en hebben een advocaat onder de arm genomen. “Die zal contact opnemen met het rusthuis om schadevergoeding te eisen voor alle beschadigingen die spullen van oma opliepen en de manier waarop die behandeld werden”, zegt Dorien. “We begrijpen dat het misschien door de vele coronabesmettingen in het woonzorgcentrum allemaal niet zo evident werken was, maar respect is hier toch ver zoek. Het rusthuis moet inzien dat ze ons veel verdriet hebben aangedaan. We hadden het al moeilijk genoeg met het overlijden van onze grootmoeder.”

Rusthuis zwaar getroffen

Andrea was één van de vele van bewoners in rusthuis Heymeulen die besmet raakten met het coronavirus en er spijtig genoeg aan is bezweken. Het woonzorgcentrum werd zwaar getroffen door de coronacrisis. Tijdens de gemeenteraad van eind april bevestigde schepen van Sociale Zaken Nadine Sertyn (CD&V), na een vraag hierover van oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA, al dat dit Buggenhoutse woonzorgcentrum “enorm zwaar getroffen” is.

“Er zijn al twaalf overlijdens in de Heymeulen van bewoners die besmet waren met het coronavirus”, liet Sertyn tijdens die gemeenteraad van 23 april optekenen. “Zeventien personeelsleden van 75 testten al positief op corona en zitten thuis. Het personeel draait dubbele shiften. We bieden hier eerstelijnshulp aan om te ondersteunen.” De cijfers liepen in de periode die daarop volgde nog hoger op, met een merendeel van de ongeveer 100 bewoners die besmet raakten met het virus en een aantal overlijdens tot zo’n zeventien. Ondertussen is de toestand er wel weer aan de beterhand.

Hilde Vermeulen, directeur van de Heymeulen, reageert verontwaardigd op het verhaal van de familie. “Wij snappen dat het moeilijk is voor de familie, maar we hebben ook alleen maar de regels gevolgd die in deze periode van Covid-19 gelden”, zegt ze. “De kamers moeten leeggemaakt worden. En dat mag door de coronatoestand alleen door het personeel zelf nog gebeuren en niet meer door de familie. Ik geef toe dat het in dozen en vuilniszakken gooien misschien niet zo tactvol was. Maar dit vraagt ook enig begrip door de hectische situatie in het rusthuis.” Het rusthuis zegt dat ze de advocaat van de familie nog niet gehoord hebben. “We hebben hier heel wat overlijdens gehad, en meestal kregen we positieve reacties. Het is jammer dat we dit nu moeten ondergaan”, besluit Hilde