Ergotherapeute speelt muziek op ukelele voor rusthuisbewoners Koen Baten

21 maart 2020

10u56 0 Hamme Lien Van de Velde is ergotherapeute in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke. Om de bewoners een leuke tijd te bezorgen speelt de vrouw muziek voor de bewoners.

Op deze manier probeert Lien de bewoners even wat afleiding te geven. “Ik volg nog maar net lessen voor ukelele te spelen, maar het is leuk om hier mee iets te doen voor de bewoners", zegt ze. “Ik kan zelf nog maar enkele akkoorden spelen, maar met herkenbare liedjes en teksten zingen de bewoners meteen mee."

De bewoners genieten van dit initiatief. “Iedereen hier in het rusthuis probeert op zijn eigen manier voor afleiding te zorgen en daar genieten de bewoners gewoon heel erg hard van." In het rusthuis moeten de bewoners verplicht op hun kamer blijven, waardoor het sociaal contact bijna onbestaande is. De verzorgers dragen allemaal een mondmasker om te strijden tegen het virus.