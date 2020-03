Enkele voedingskramen op de markt, maar toch nog bezoekers Koen Baten

14 maart 2020

16u06 0 Hamme De wekelijkse marktdag in Hamme vanochtend ging door met een beperkte aanwezigheid van marktkramers. Enkel de wagens die voeding verkopen mogen nog aanwezig zijn op de marktdag. Het was geen overrompeling, maar toch waren er nog heel wat Hammenaars die boodschappen kwamen doen.

De maatregelen rond het coronavirus zijn genomen, maar toch houden de mensen nog altijd vast aan hun tradities. Ook in Hamme was dit het geval. De zaterdagmarkt was dan wel meer verlaten dan andere dagen, maar toch kwamen er nog wat mensen hun inkopen doen. De maatregelen tegen het coronavirus laten zich uiteraard overal voelen en er is ongerustheid bij de inwoners, maar inkopen doen zien ze toch nog steeds zitten.