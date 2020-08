En plots zit daar een kerkuil, overdag, uit te blazen op een verkeersbord Koen Baten

06 augustus 2020

15u43 10 Hamme Een bewoner uit Moerzeke heeft vanochtend omstreeks 8.30 uur een mooi beeld kunnen vastleggen van een kerkuil. De dieren zijn normaal vooral ‘s nachts actief, maar deze uil liet zich nu toch ook even overdag zien. “Ik was verbaasd toen ik het dier plots zag zitten”, zegt fotograaf Aleksander Dordevic.

De man uit Moerzeke kon de vogel fotograferen tijdens een wandeling op de Kasteellaan. De uil zat uit te rusten op een verkeersbord en bleef even zitten toen Aleksander dichterbij kwam. Kort nadien ging hij toch gaan vliegen maar de man kon nog foto’s nemen. Kerkuilen zijn vooral ‘s nachts actief en vallen niet meteen op.

De kerkuil die gezien werd behoort niet toe aan die van natuurpunt. Zij werken al jaren aan een programma om de populatie kerkuilen terug te laten groeien. Eerder dit jaar werden in de regio rond Hamme nog vijf nieuwe kerkuilen geboren. “Deze uil is gaan vliegen bij men ouders en ze vinden hem sindsdien niet meer terug", zegt Peter Barnes. “Wie de uil nog gezien heeft kan me altijd contacteren op het nummer 0477/35 35 47", klinkt het.