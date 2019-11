Elfde editie van Tirolerfest nu al succes, kaartenverkoop voor volgend jaar van start op 17 november Koen Baten

15 november 2019

15u11 0 Hamme Morgen vindt in de Hambiance in Hamme de elfde editie plaats van het Tirolerfest. Luc Degevy begon er elf jaar geleden mee, en sindsdien is de zaal met 352 zitplaatsen al vele jaren snel uitverkocht. Van over heel Vlaanderen komen ze naar Hamme om te vieren. “Na het afsluiten van de elfde editie, beginnen we meteen met de kaartenverkoop voor volgend jaar", aldus Luc.

Op het programma staan opnieuw enkele topnamen met Zillertal Pur, Andreas Hastreiter en nog heel wat andere artiesten.In totaal zullen ongeveer 20 vrijwilligers er opnieuw een geslaagde avond van maken. “De editie voor 2020 zal plaatsvinden op 21 november 2020 met twee volbloed Tirolergroepen", zegt Luc. “Zillertaler Mander en Lats Fetz komen dan langs. De kaartenverkoop start zondag via www.tirolerfest.be. Snel zijn is de boodschap want de verkoop gaat bijzonder snel”, klinkt het.