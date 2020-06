Elf nieuwe coronagevallen afgelopen week in Hamme: “Vooral afkomstig vanuit woonzorgcentra” Koen Baten

11 juni 2020

14u27 14 Hamme De afgelopen week zijn er in Hamme elf nieuwe besmettingen vastgesteld met het coronavirus. Hamme hoort hierbij tot de gemeenten die een van de grootste stijgingen kennen en een mogelijke lokale lockdown riskeren. Volgens burgemeester Herman Vijt zal het echter nooit zover moeten komen. “De meeste positieve gevallen komen vanuit het woonzorgcentrum Meulenbroek”, klinkt het.

De burgervader benadrukt dat er absoluut geen reden is tot paniek en dat de inwoners geen angst moeten hebben dat de gemeente weer in lockdown zal gaan. “We hebben geen weet van veel besmettingen buiten bij de bewoners. Wel in het woonzorgcentrum, maar daar wordt de situatie op de voet gevolgd en controleren we zeer intensief”, benadrukt Vijt. “De meeste besmettingen zijn dus ook vandaar afkomstig. Ik maak me op dit moment nog geen zorgen. De situatie wordt overal opgevolgd”, klinkt het.