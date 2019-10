Eigenaar dwergpapegaai Jefke gevonden, maar beestje mag in woonzorgcentrum blijven Koen Baten

11 oktober 2019

13u07 1 Hamme Goed nieuws voor het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke. Daar werd eerder deze week een dwergpapegaai gevonden die ontsnapt was in de buurt. De bewoners en het personeel ontfermden zich sindsdien over het beestje, maar gingen ook wel op zoek naar de eigenaar. Deze is nu bekend, maar hij heeft beslist dat het rusthuis de papegaai mag houden. “Het zou mij zelf te veel zeer doen om de papegaai nu weg te halen, als ik zie hoe goed ze er voor zorgen”, zegt eigenaar Franky Van Ghyseghem.

De bewoners van het woonzorgcentrum zijn door het dolle heen met dit nieuws en zijn erg blij met de beslissing van Franky. Jefke is nu vier jaar oud en ontsnapte dinsdag uit zijn kooi. Het was een koppeltje dwergpapegaaien. Het vrouwtje kwam snel terug, maar Jefke vloog dus naar het woonzorgcentrum waar hij nu verblijft. “Ik ben blij dat de bewoners er gelukkig van worden, dan ben ik het ook”, zegt Franky. Het zou kunnen dat het vrouwtje begint te rouwen om haar mannetje, maar daar heeft Franky ook al een oplossing voor. “Als dit zou gebeuren dan mogen ze het vrouwtje ook hebben en dan zijn ze weer gelukkig", klinkt het.

Het woonzorgcentrum is erg blij met deze beslissing en krijgen intussen ook hulp van uit andere hoeken. “We hebben al een grotere kooi gekregen waar het beestje in kan zitten. We zullen hem hier zeer goed verzorgen", klinkt het.