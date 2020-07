Eigenaar bouwt feestzaal om tot bioscoop: “Iedereen belt feest af, maar over cinema zijn mensen wel bijzonder enthousiast” Koen Baten

23 juli 2020

15u20 0 Hamme Sammy Bruggeman van feestzaal en café de Vier Gekroonden op het Koningsplein in Moerzeke heeft zijn feestzaal volledig omgebouwd tot een cinemazaal. De uitbater kreeg de ene telefoon na de andere om de boekingen voor de feestzaal af te zeggen en besloot daarom het roer om te gooien. “Met een cinema voor dertig personen vang ik het verlies toch enigszins op van de feestzaal", vertelt Sammy.

Het idee om zijn feestzaal om te bouwen ontstond zo een twee maanden geleden bij de eerste versoepelingen. Feesten waren nog steeds verboden, waardoor alle klanten van Sammy hun afspraak afbelden. De zaal bleef op die manier volledig leeg staan. “Cinemazalen mochten toen wel open, en ik had al een projectiescherm en de mogelijkheid om dit hier te organiseren, dus ben ik meteen alles beginnen plannen", vertelt hij.

Hij kocht in totaal dertig zetels aan die opblaasbaar en eenvoudig te reinigen zijn, waardoor hij ze ook makkelijk en snel kan opbouwen en afbreken. “Ik moest iets doen om te overleven, en dit leek mij het meest haalbare. Het is hier een gezellige en intieme cinema met een maximumcapaciteit van dertig personen. Bovendien zit iedereen hier op anderhalve meter afstand van elkaar”, vertelt Bruggeman.

Back To The Future

Vrijdagavond wordt de aftrap gegeven met de eerste film ‘Back To The Future’. De zaal is intussen al volledig uitverkocht en het publiek dat reserveerde, is laaiend enthousiast. “Het doet deugd om zoveel inwoners van hier enthousiast te zien over onze eigen cinema”, lacht Sammy. “Dat het zo een succes ging worden, had ik niet meteen verwacht maar ik ben blij dat ik zo kan starten.”

Ik heb nu al zeker vijftig films die ik kan spelen telkens op drie dagen in het weekend. Ik denk dat als de formule blijft aanslaan, ik dit ook zal blijven doen zolang het kan Sammy Bruggeman

De eigenaar is niet meteen van plan om zijn cinema snel stop te zetten. “Ik heb nu al zeker vijftig films die ik kan spelen telkens op drie dagen in het weekend. Ik denk dat als de formule blijft aanslaan, ik dit ook zal blijven doen zolang het kan. Ik heb hier heel wat vergunningen en nieuwe keuringen voor moeten aanvragen, dus het zou dom zijn om er dan na een keer al mee te stoppen.”

Verhuren

De uitbater denkt zelf ook al na over de toekomst. “Ik sluit het ook niet uit dat ik mijn hele cinema verhuur aan bedrijven of voor feestjes voor kinderen, al dan niet volgens de coronamaatregelen. Er is nu genoeg afstand voorzien en handgel. Mondmaskers zijn ook verplicht bij het binnenkomen en wanneer je rondloopt. Als je op je plaats zit mogen ze worden afgenomen", klinkt het. Voor de eerste film morgen heeft de uitbater ook alvast een verrassing van formaat voorzien, maar daarover houdt hij de lippen nog stijf op elkaar.

Wie een film wil meepikken moet reserveren in het café zelf door een briefje in te vullen en het aantal personen in te vullen. “Voor de opening morgen betaal je 20 euro, maar dat is uitzonderlijk door de verrassing. Vanaf dan betaal je vijf euro om een film mee te pikken", besluit Sammy.