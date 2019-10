Eerste markt verloopt succesvol op Tweebruggenplein Koen Baten

06 oktober 2019

12u04 1 Hamme De eerste marktdag op het Tweebruggenplein in Hamme is vlot verlopen. Sinds 30 september zijn er volop werken aan de gang aan het Marktplein in Hamme waardoor de zaterdagse markt tijdelijk moet uitwijken naar een andere locatie. “De eerste marktdag is perfect verlopen", zegt een tevreden schepen van markten.

Er was al heel wat inkt gevloeid over het verhuizen van de markt naar een nieuwe locatie en een geschikte locatie om te vinden. Na lang zoeken en enkele kleine aanpassingen, bleek het Tweebruggenplein de geschikte plaats waar alle marktkramers een plaats konden hebben.

Zaterdagochtend was het een spannend moment, maar alles verliep perfect en de marktkramers konden overal parkeren en hun waren verkopen. Schepen Luk De Mey is tevreden dat alles zo vlot verlopen is. “Het is fantastisch gegaan daar op onze nieuwe locatie. Wij hopen dat dit zo zal blijven”, klinkt het. De inwoners van Hamme vonden ook goed de weg naar de nieuwe locatie.