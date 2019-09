Eerste kerstconcert in Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk met Jo Vally Koen Baten

04 september 2019

09u45 13 Hamme Voor het eerst dit jaar zal er in Hamme-Zogge een kerstoptreden georganiseerd worden in de Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk. De organisatie kon niemand minder dan Jo Vally strikken. De zanger zal de mooiste kerstliederen brengen, alsook enkele nummers uit zijn eigen repertoire.

Het concert gaat door op 20 december. Jo Vally zal dan in de Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk de mooiste kerstliederen brengen zoals Stille Nacht, Witte Kerstmis enzovoort. Natuurlijk volgen ook enkele nummers uit zijn eigen repertoire. Die avond wordt hij begeleid door vier muzikanten en twee extra zangeressen. “De setting om dit te organiseren, is prachtig. Het zal een onvergetelijke avond worden in onze parochiekerk in Hamme-Zogge”, zegt organisator Amy Mettepenningen.

Er zal die avond niet alleen opgetreden worden. “We voorzien ook de nodige eet- en drankstandjes en na het optreden is er ook een pop-up kerstcafé”, klinkt het. Het café zal opgezet worden aan het ontmoetingscentrum aan Neerlandt. “Iedereen is van harte welkom om de gezellige kerstsfeer te komen opsnuiven.”

De plaatsen voor het concert zijn beperkt. Vooraf reserveren, is dus de boodschap. Tickets kosten 17,50 en 22,50 euro. Reserveren via amym@vistamedia.be