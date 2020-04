Editie Hamme culinair 2020 afgeschaft Koen Baten

01 april 2020

16u18 0 Hamme De vijfde editie van Hamme culinair wordt dit jaar afgelast omwille van de crisis waar ons land momenteel in zit. Het college van burgemeester en schepenen besliste op advies van de veiligheidscel om alle voorbereidingen stop te zetten.

De vijfde editie ging normaal door op 30 mei dit jaar, ver na de opgelegde datum waarop mogelijks de maatregelen versoepeld worden, maar de gemeente vond het toch niet veilig genoeg om deze activiteit te laten doorgaan. Ze kondigen dit voldoende op voorhand aan om de standhouders geen onnodige investeringen te laten uitvoeren naar aanleiding van dit feest. “We willen de gezondheidsrisico’s voor zowel de standhouders als de bezoekers vermijden", zegt schepen Tom Vermeire.

Toerisme Hamme, Ondernemende Hamme en alle VZW’s die de organisatie in handen hebben kijken alvast uit naar de editie van volgend jaar. “Wij hopen dat we op het begrip van iedereen kunnen rekenen in deze situatie", klinkt het.