Editie Fantasiafestival 2020 geschrapt, tickets blijven geldig voor volgend jaar Koen Baten

15 april 2020

21u00 0 Hamme De beslissing van de regering om alle massa-evenementen af te gelasten deze zomer heeft ook gevolgen voor het Fantasia-Festival in Hamme-Zogge. De editie van dit jaar wordt uitgesteld naar 3 juli 2021. “De tickets blijven geldig voor volgend jaar, dus hou deze zeker bij", zegt Jurgen Mettepenningen.

Het zal er al even aan te komen dat festivals niet konden doorgaan, maar het is toch een zware tegenslag voor het team van Fantasia-Festival. “Wij begrijpen dat dit een enorme teleurstelling is, maar we kunnen er zelf helaas niets aan veranderen”, klinkt het. “We kijken alleszins nu al vooruit naar de editie van 2021 om er volgend jaar een extra groot feest van te maken", besluit Mettepenningen.

Wie al een ticket kocht voor de editie van dit jaar kan dit gewoon bijhouden en volgend jaar mee naar het festival komen.