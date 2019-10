Eddy Flecijn en Scheldegalm winnen Miraprijs 2019 Koen Baten

21 oktober 2019

09u45 0 Hamme Zanger Eddy Flecijn en toneelvereniging de Scheldegalm hebben in Hamme afgelopen weekend de Miraprijs gewonnen voor 2019. Ze haalden het van een hele reeks andere sterke kandidaten. Voor het eerst in de geschiedenis werden er twee prijzen uitgereikt, een voor de verenigingen en een voor personen.

Dit jaar waren er vier genomineerden voor de individuen en drie voor de verenigingen. Eddy Flecijn is leraar aan verschillende academies en zetelt in de adviesraad van Academie Hamme, waar hij het belang verdedigt van muziekonderricht voor jongeren.Eddy Flecijn studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium en is een ware accordeon- en bandoneonvirtuoos.

Zang- en toneelgroep De Scheldegalm is uniek in Vlaanderen. De vereniging bestaat al 160 jaar en organiseert tal van diverse activiteiten.De Scheldegalm zorgt voor zang- en muziekonderricht, kooractiviteiten, toneelproducties en folkloristische wagenspelen, optochten en straat- en muziektheater.