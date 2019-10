Duizenden motards rijden uit voor 43ste Herfstrit Yannick De Spiegeleir

27 oktober 2019

13u50 1 Hamme Op het gezellige dorpsplein van Moerzeke verzamelden zondag duizenden motards om de 43ste editie van de Herfstrit van de vzw Hartrijders aan te vatten.

Voor heel wat deelnemers is het een laatste mooie rit voor hun motor in winterslaap in gaat. De opbrengst is zoals elk jaar bestemd voor de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA). Naast de duizenden motards waren zondag tachtig leden van de Hartrijders en nog eens vrijwilligers in de weer om alles in goede banen te leiden. Onder hen ook bekend volk, want Marijn De Valck, alias Boma uit FC De Kampioenen en zelf fervent motard, is al jaren peter van de Herfstrit.