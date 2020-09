Drie voertuigen betrokken bij aanrijding op N41 Koen Baten

26 september 2020

16u45 2 Hamme Op de N41 in Hamme ter hoogte van het kruispunt met de Veldstraat is er deze namiddag een ongeval gebeurd waarbij drie voertuigen betrokken waren. Wat de omstandigheden zijn van de aanrijding is niet duidelijk. Er raakte wel niemand gewond.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur deze namiddag. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Twee voertuigen kwamen in de omgekeerde richting in de grasberm terecht. Een vertoonde zware schade en is rijp voor de schroothoop. Ook een derde voertuig liep nog schade op door het ongeval.

De brandweer van Hamme kwam ter plaatse om de rijbaan te reinigen. Door het ongeval was een rijstrook tijdelijk versperd, maar de verkeershinder bleef relatief beperkt.