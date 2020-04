Drie nieuwe overlijdens in woonzorgcentrum Meulenbroek Koen Baten

20 april 2020

16u34 0 Hamme De afgelopen week zijn er opnieuw enkele bewoners in het woonzorgcentrum overleden, vermoedelijk aan COVID-19. Een bewoner overleed effectief aan het virus. Over de twee andere overlijdens is er geen zekerheid.

Het aantal overlijdens in het woonzorgcentrum Meulenbroek zit op dit moment op 12. Daarvan zijn er drie effectief overleden aan het virus, negen bewoners waren vermoedelijk besmet. Op dit moment is ook nog een bewoner besmet met het virus. Hij zit in quarantaine afgesloten.

In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke blijft de situatie nog steeds ongewijzigd. Zestien bewoners zitten afgesloten in afdeling ‘De Caeije’ nadat ze positief hebben getest op het virus. Er zijn ook al twee patiënten overleden aan het virus, maar daar zijn geen nieuwe overlijdens bijgekomen de laatste week.