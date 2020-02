Drie jaar lang wegenwerken aan N446 van Dendermonde tot Waasmunster Veiligheid voor fietsers gaat sterk omhoog dankzij verhoogde en gescheiden fietspaden. Koen Baten

18 februari 2020

16u18 0 Hamme Na jarenlang plannen wordt er binnenkort eindelijk werk gemaakt van de N446 tussen Dendermonde en Waasmunster. Het agentschap wegen en verkeer heeft samen met de nutsmaatschappijen een plan uitgewerkt om de werken uit te voeren. Onder meer de veiligheid van de fietsers wordt sterk op ingezet. Het budget voor de werken is ongeveer 15,5 miljoen euro, waarvan 9,5 miljoen door het agentschap. De rest van het bedrag wordt bijgepast door de gemeentes.

De kogel is door de kerk voor de ingrijpende werken aan de N446. Maar liefst 7,5 kilometer weg zal er aangepakt worden. In April 2020 zullen de voorbereidende nutswerken uitgevoerd worden door alle nutsmaatschappijen. De kabels zullen er naast de weg worden gelegd.

Dit najaar nog starten dan de werken aan de weg zelf. De belangrijkste verandering aan de weg zal de veiligheid voor de fietsers zijn. “In de zone 50 voorzien we een verhoogd fietspad en voetpad voor de zwakke weggebruikers", zegt Greet De Keukelaere van AWV. “In de zone 70 maken we dan een gescheiden fietspad met een middenberm tussen. Op deze manier rijden de fietsers niet meer vlak naast de wagens op de drukke steenweg", klinkt het.

Daarnaast worden er ook verkeersgeleiders voorzien aan het begin en einde van elke zone 50, en ook aan de gevaarlijke kruispunten zoals de Sint-Annastraat op de grens met Waasmunster. “Op deze manier is het ook voor de fietsers veiliger om over te steken, wat kan in beide richtingen", klinkt het.

De Durmebrug over de Durme zal volledig opnieuw aangelegd worden tijdens de werken. Dit gebeurd in de derde fase. De bedoeling is wel om de oude brug te behouden. “Op deze manier kan het verkeer nog door tijdens de werken. Ook de fietsers kunnen dan mogelijks nog door", klinkt het. Verderop in Waasmunster aan de Dam en de Kerkstraat komt er een rotonde. “De rotonde zal naar analogie zijn met de rotonde die er in Dendermonde al werd aangelegd", klinkt het bij AWV.

Ook voor de bussen en de bushaltes komen er aanpassingen. De bushaltes krijgen een aparte parkeerstrook om reizigers op te pikken. “Het fietspad zal hier telkens achter de busstrook gelegd worden, zodat ook hier voor hen geen hinder is en ze veilig hun weg kunnen verder zetten", klinkt het.

De werken aan de N446 lopen van Dendermonde tot Waasmunster. Eind dit jaar begint men in Dendermonde en Hamme aan de Zogsebaan te werken. De volledige duur van de werken wordt op drie jaar gerekend en zou moeten klaar zijn tegen eind 2023. “Mogelijk rekening houdend met de weersomstandigheden is dit begin 2024", aldus De Keukelaere.

De bewoners van alle drie de gemeenten zullen op de hoogte gehouden worden via nieuwsbrieven. Deze worden verstuurd via de post aan alle betrokken bewoners. Ook via www.wegenenverkeer.be/Hamme kan je alle info digitaal vinden over de werken en in welke fase deze zich bevinden.