Exclusief voor abonnees Drie honden in Kastel op weekend tijd overleden door vergiftiging: “Dit doet zoveel pijn, ik weet niet of we nog een nieuwe hond zullen kopen” Koen Baten

15 juni 2020

16u46 7 Kastel Kurt van Zandvoort en Sonja Verhelst uit Kastel zijn zwaar aangeslagen nadat afgelopen weekend hun pinscher Jane overleed na vergiftiging. Ze waren met hun hond gaan wandelen langsheen de velden in Kastel. Toen ze thuiskwamen, begon de hond plots te schuimen en kreeg ze een blauwe tong. Bij de dierenarts kregen ze te horen dat het dier vergiftigd was. “We weten niet of we nu ooit nog een nieuwe hond zullen aanschaffen”, vertelt het koppel.

Wat zondag een ontspannende wandeling moest worden met de hond, eindigde in een nachtmerrie. Sonja en Kurt hadden Jane meegenomen voor een wandeling in de velden in Kastel, maar die moest achteraf dringend opgenomen worden bij de dierenarts. “De hond was erg uitgelaten en zeer enthousiast, heel de wandeling hebben we niets abnormaals opgemerkt”, klinkt het.

