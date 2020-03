Drapstraat heeft al maanden maar half zebrapad: Volgende week komt firma lijnen spuiten Koen Baten

13 maart 2020

14u23 3 Hamme Na maandenlang een half zebrapad te hebben is er in de Drapstraat een oplossing in zicht. De baan kreeg een nieuwe lading asfalt, maar door het slechte weer kon het zebrapad niet meer geschilderd worden. “De temperaturen waren hierdoor te laag, waardoor de firma niet kon langskomen om de werken uit te voeren", zegt schepen van mobiliteit Koen Mettepenningen.

De buurtbewoners waren erg ongerust over het zebrapad en de onveilige situatie die dit met zich meebracht. De schepen deelt de mening van de buurtbewoners. “Hun opmerking was zeker terecht, maar er was een goede verklaring waarom dit niet mogelijk was", klinkt het. “Vanaf volgende week geven ze hogere temperaturen en beter weer, waardoor de firma die de lijnen spuit eindelijk kan langskomen. Er is dus hopelijk volgende week een oplossing voor het zebrapad waardoor de veiligheid weer optimaal is, dat is het allerbelangrijkste", benadrukt de schepen.