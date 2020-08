Do maakt droom maar met ‘The Mustache Company’ en kan rekenen op heel wat nieuwe talenten Koen Baten

29 augustus 2020

11u25 0 Hamme Do Mustache uit Hamme slaagt vanaf september een nieuwe weg in met haar eigen barbierszaak ‘Lady Mustache’. De naam zal veranderen naar ‘The Mustache Company’ en krijgt een fikse uitbreiding met tattooartiesten en extra lichaamsverzorging. “De plannen spookten al lang in mijn hoofd, maar de lockdown heeft me geholpen om definitief voor deze nieuwe droom te gaan”, vertelt Do.

Zeven jaar geleden stampte ze haar eigen barbierszaak uit de grond, als enige vrouwelijke barbier toen. Drie jaar geleden kreeg ze de hulp van een collega en deden ze de zaak met twee. Vanaf september krijgt haar zaak nog maar eens een upgrade en zullen er maar liefst drie nieuwe mensen bij haar komen werken. “Het was al veel langer mijn droom, maar de jaren gingen voorbij zonder het te realiseren”, klinkt het. “Tijdens de lockdown had ik veel tijd om na te denken en besloot ik toch mijn droom na te jagen er vol voor te gaan.”

De zoektocht verliep niet van een leien dakje, maar enkele weken geleden viel alles in zijn plooi. “De mustache company kan rekenen op twee tattoo-artiesten, waaronder Vlad Burma uit Rusland, die regelmatig naar België zal komen als de coronacrisis volledig van de baan is”, zegt Do. “Op hem is het dus nog even wachten, maar we hebben al samen met hem gewerkt op de eerste tattoo conventie. Ook Sophie Sarti vervoegd ons team en is ook een tattoo artieste.”

Tot slot wil Do met haar nieuwe bedrijf ook extra inzetten op verzorging voor mannen. Na een zoektocht kwam ze uit bij Freya die gespecialiseerd is in manicure, pedicure en waxen vooral bij mannen. Zij doet ook make-up voor tv programma’s en is gespecialiseerd in horror en Halloween make-up. “Op deze manier heb ik tijdens deze crisis toch mijn droom kunnen waarmaken en wil ik er nu vol voor gaan”, klinkt het.

De start voor het nieuwe project wordt gegeven op 3 september en alles werkt via afspraak. Wil je meer info kan je mailen naar barberladymustache@gmail.com of kan je hen vinden via Facebook en Instagram op The mustache company. Ook sms’n via whatsapp op 0468255625 is mogelijk.