DJ Funkhauser zit niet stil tijdens coronaperiode en brengt single uit met Yves Segers en Jelle DK Koen Baten

08 juli 2020

10u31 0 Hamme Kurt De Wilde alias DJ Funkhauser heeft tijdens de coronaperiode niet stil gezeten. Normaal gezien zou de Hammenaar op Tomorrowland Winter hebben gestaan in de Moose Bar, maar het virus strooide roet in het eten. Tijdens deze periode bracht hij dan maar een feestnummer uit. “Het nummer is gebaseerd op ‘In The Navy’ van The Village People, maar met een Nederlandse tekst”, zegt Kurt.

“Het wegvallen van de festivals zoals Fantasia, Tomorrowland enzovoort waren een serieuze aderlating voor mij en vele collega’s”, zegt Kurt De Wilde, alias DJ Funkhauser. “Hierdoor groeide het idee om een feestnummer te maken samen met Jelle DK, een collega van mij uit Lummen en ook resident dj bij Moose Bar.”

Kurt wilde echter niet zomaar gewoon een nummer maken. Hij dacht hierbij ook aan Yves Segers om mee te doen aan het project en die twijfelde geen seconde. “We zijn heel trots dat hij wilde meewerken aan dit lied en dat we de single nu officieel naar buiten kunnen brengen via Tousensemble publishing van Regi”, aldus Kurt. “Het is een Nederlandse tekst op de tonen van In The Navy. Perfect dus om op foute feestjes gedraaid te worden. In het najaar brengen we ook nog een speciale versie uit.”