Dit najaar eengemaakt systeem in bibliotheek Hamme Koen Baten

17 juli 2019

09u53 0 Hamme In heel Vlaanderen wordt een centraal beheersplatform uitgerold voor alle bibliotheken. Dit houdt in dat er een nieuwe uitleensoftware komt, nieuwe online services zijn en een betere samenwerking tussen de bibliotheken. Ook Hamme start deze zomer met de voorbereidingen van deze omschakeling.

Door deze voorbereidingen is het tijdens de vakantie alleen maar mogelijk om ontleende stukken in Hamme enkel terug te brengen in de bibliotheek van Hamme en stukken uit de bib van Moerzeke enkel in Moerzeke. Later zal dan ook nog de nieuwe software worden geïnstalleerd. Tijdens de installatie zal de bibliotheek ongeveer twee weken gesloten blijven. De sluitingsperiode zou voorzien zijn tussen 30 september en 10 oktober, maar zal later nog worden meegedeeld.