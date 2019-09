Diploma voor zwemmers die deelnamen aan ‘start to swim’ Koen Baten

15u11 1 Hamme In het openluchtzwembad van Hamme kon je dit jaar opnieuw deelnemen aan start to swim. Het principe is duidelijk, je kan er leren zwemmen als beginneling, of je techniek verbeteren of op andere manieren te zwemmen dan schoolslag.

Tijdens het weekend konden de zwemmers verzamelen aan het zwembad voor start to swim. Er waren in totaal 22 deelnemers voor de zwemlessen. “Het was een zwemles op maat voor iedereen wie dat wou. Dit jaar hadden we zes beginners bij onze sessies. We zijn heel tevreden met het aantal deelnemers", klinkt het. Freddy Staelens begeleidde de zwemmers tijdens de sessies. De diploma’s werden uitgereikt door de schepen van sport.