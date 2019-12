Dieven slagen toe bij bewoonster die in ziekenhuis ligt Koen Baten

25 december 2019

23u03 0 Hamme Bij 't Spinnewiel in de wijk Vlierkouter hebben dieven toegeslagen in een woning waarvan de bewoonster in het ziekenhuis lag. De feiten gebeurden vermoedelijk tussen 22 en 24 december. De daders gingen aan de haal met een som geld dat voorzien was voor nieuwjaar.

De dader of daders konden zich toegang verschaffen door naar binnen te klimmen via het raam in de slaapkamer. De bewoonster was op dat moment niet thuis omdat ze in het ziekenhuis verbleef. Het vliegenraam werd er verwijderd en het raam stond open. De hele woning werd doorzocht. Uit de slaapkamer werden juwelen gestolen. Beneden in de woonkamer gingen de inbrekers ook aan de haal met twee enveloppen gevuld met geld. Vermoedelijk ging het om een bedrag van 600 euro.