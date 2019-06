Dieven slaan toe in academie Hamme: 1.000 euro cash geld gestolen en verschillende deuren en kasten vernield Koen Baten

23 juni 2019

15u26 13

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben dieven toegeslagen in de academie van Hamme. De feiten kwamen pas vandaag aan het licht. De daders kwamen langs de achterkant van het gebouw binnen, vermoedelijk via het park en doorzochten op hun gemak de hele academie. In twee burelen werd ingebroken en daar gingen ze aan de haal met de geldsom van 1.000 euro. De daders richten ook heel wat schade aan in het gebouw. Er werden deuren en kasten vernield en alles werd doorzocht. Gelukkig zijn ze niet aan de haal gegaan met muziekinstrumenten.

Vermoedelijk wisten de daders heel goed waar ze moesten zijn en wat ze konden buitmaken. Bij de inbraak werd ook een symbool achtergelaten op de muur. De politie kwam langs voor sporenonderzoek en zou verschillende voetafdrukken teruggevonden hebben in het gebouw.