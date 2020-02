Dieven proberen in te breken maar moeten poging staken Koen Baten

17 februari 2020

14u15 0 Hamme In het Jules De Brouwerpark in Hamme hebben dieven proberen inbreken in een woning. Via een afsluiting die ze hebben opengeknipt, konden ze de tuin betreden, maar verder geraakten ze niet.

De feiten gebeurden vermoedelijk tussen zaterdagnamiddag en zondagmorgen. Onbekenden probeerden er met een schroevendraaier de woning te betreden nadat ze eerst door een afsluiting waren gekropen die ze hadden opengeknipt. De achterdeur had een driepuntsslot, waardoor de poging vermoedelijk gestaakt werd. Er was ook een hond aanwezig die de dader of daders mogelijk heeft afgeschrikt.