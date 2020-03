Gesponsorde inhoud Dieven proberen auto op oprit te stelen, maar eigenaar wordt wakker van alarm Koen Baten

27 maart 2020

12u14 6 Hamme Dieven hebben afgelopen nacht geprobeerd een auto te stelen op een oprit in het Zonneke in Hamme. De wagen stond daar geparkeerd, toen de bewoner van het huis plots het alarm hoorde afgaan.

Rond 1.30 uur werd de eigenaar van de wagen wakker van een alarm vlak aan zijn woning. Hij nam een kijkje, maar merkte niet meteen iets op. Enkele seconden later ging het alarm opnieuw af en zag hij iemand weglopen van zijn oprit. “Toen ik beneden kwam, stond de deur van de wagen plots open”, zegt Michael. “Ik ging met mijn hond naar buiten en heb nog even gezocht in de omgeving, maar niemand meer gevonden", klinkt het.

De auto was net verkocht, maar was dus bijna gestolen. “Het is wel even schrikken als dit vlak voor je deur gebeurt", klinkt het. “Wij liggen hier redelijk afgelegen en ik wil toch de buurt waarschuwen om alert te zijn, want het is niet de eerste keer dat er hier ingebroken wordt de afgelopen maanden", klinkt het.