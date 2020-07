Dieven op heterdaad betrapt tijdens het stelen van werkmateriaal Koen Baten

21 juli 2020

13u04 0 Hamme In de Meerstraat in Hamme werd de politie maandagavond verwittigd nadat er kort voor middernacht verdachte handelingen werden vastgesteld aan een erf achteraan de Meerstraat ter hoogte van de Prindelstraat. Kort voor de feiten zouden er enkele mannen gezien zijn die gereedschap meenamen uit een openstaande loods.

Beide personen zouden zich verplaatsen met een zwarte Volvo, vermoedelijk van het type V40. Ze werden opgeschrikt en namen de vlucht zonder buit in de richting van de Heirbaan. Daar merkte een buurman hen ook op toen ze wegreden. In de berm lag het werkgereedschap klaar om meegenomen te worden, maar hun activiteit werd dus abrupt stopgezet. Er werd uiteindelijk geen buit gemaakt.

Het voertuig zou maandag in de namiddag ook al opgemerkt zijn toen het traag voorbijreed. Beide personen zijn herkend en er is een persoonsbeschrijving opgemaakt. De politie heeft nog gepatrouilleerd, maar kon de daders niet aantreffen. Ze vragen de bewoners in Hamme om uit te kijken naar een Volvo V40 met een zwarte kleur. Indien de inzittenden zich verdacht gedragen, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te bellen.