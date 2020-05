Dief steelt kippen en eenden aan visput en buitenverblijf Koen Baten

11 mei 2020

12u49 3 Hamme Nu de coronamaatregelen stilaan versoepelen, komen ook de dieven terug in beeld. Op donderdag 7 mei en op zaterdag 9 mei werden er telkens kippen en eenden gestolen in Moerzeke.

De eerste feiten van donderdag 7 mei gebeurden in de Grootbroekstraat in Moerzeke. Daar werden toen 7 kippen en 2 eenden gestolen op een buitenverblijf. Twee dagen later werd er opnieuw een aangifte gedaan bij de politie van gestolen kippen en eenden. De dader sloeg toe aan een visput in de Boeykensstraat in Moerzeke. Hij ging daar aan de haal met 16 kippen en 4 eenden.

De feiten werden vermoedelijk ‘s nachts gepleegd, er is nog geen spoor naar de daders. Wie mogelijke verdachte handelingen ziet in het recreatiegebied in Moerzeke/Kastel kan contact opnemen met de politie van Hamme/Waasmunster.